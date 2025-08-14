Paolo Guerrero lamenta lesión sufrida ante la Universidad Católica de Ecuador: “Seguro es un desgarro”

El último miércoles 13 de agosto, Alianza Lima se impuso 2-0 ante la Universidad Católica de Ecuador, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, sin embargo, no todo pudo ser felicidad, ya que, en el primer tiempo del compromiso, Paolo Guerrero tuvo que abandonar el campo.

Tras salir de los entrenamientos del plantel blanquiazul, el atacante de la Selección Peruana, reveló que apresuró su retorno a los terrenos de juego, por lo que ahora estaría sufriendo las consecuencias y podría estar de baja por más de dos semanas.

"Feliz por el triunfo, pero lesionado. Aceleré el proceso de recuperación y era el riesgo que corría por jugar (...) Venía con eso y no jugué ante Cristal. Venía con una distensión, seguramente ahora es desgarro", mencionó el ariete nacional.

COTEJO DE VUELTA QUE DISPUTARÁ ALIANZA

Con la ventaja de dos goles, Alianza Lima deberá aterrizar el próximo miércoles 20 de agosto a las 7:30 p.m. en el Olímpico de Atahualpa en Quito, con el propósito de conseguir un resultado positivo ante la Universidad Católica de Ecuador.