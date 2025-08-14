Franco Mastantuono en su presentación oficial con el Real Madrid: "Messi es el mejor del mundo"

Franco Mastantuono vivió este jueves uno de los momentos más importantes de su carrera al ser presentado oficialmente como nuevo jugador del Real Madrid. El joven argentino, visiblemente emocionado, agradeció a su familia, amigos y al club por la oportunidad de vestir la camiseta merengue. “Prometo que voy a dejar la vida por esta camiseta que es el sueño que siempre tuve”, afirmó durante su discurso.

En medio de sus palabras de agradecimiento, Mastantuono se tomó un momento para recordar a figuras argentinas que han pasado por el club blanco, como Ángel Di María e Higuaín. También mencionó a Alfredo Di Stéfano, a quien no pudo ver jugar, pero reconoció como parte de la historia madridista. Sin embargo, lo más llamativo fue su respuesta cuando le consultaron por el mejor futbolista del mundo: “Para mí, el mejor jugador es Messi”, declaró con firmeza.

Messi, el mejor para Mastantuono

El mediocampista, que ahora forma parte del plantel que dirige el Real Madrid, no dudó en reconocer la grandeza del capitán de la selección argentina y leyenda del FC Barcelona. “Soy argentino y creo que estos últimos años, para mí, el mejor jugador es él”, señaló. La afirmación generó sorpresa debido a la histórica rivalidad entre los dos clubes.

Mastantuono dejó claro que su admiración por Messi no contradice su compromiso con el Real Madrid. “Saber que van a estar con un hincha dentro de la cancha… espero poder conseguir cosas muy importantes con este club”, remarcó. De esta forma, combinó el respeto hacia un ídolo de su país con la determinación de triunfar en la institución que considera “el más grande del mundo”.