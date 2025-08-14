El delantero peruano, con amplia trayectoria en el fÃºtbol europeo, vivirÃ¡ su primera experiencia en la Liga 1 defendiendo los colores del â€˜Poderoso del Surâ€™ en el Torneo Clausura.

Deportivo Binacional anunció este miércoles la contratación del delantero peruano Jeisson Martínez, quien se suma al plantel para disputar el Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025. El atacante de 30 años, nacido en Lima, llega procedente del fútbol español y afrontará por primera vez en su carrera profesional un reto en el campeonato nacional, luego de haber desarrollado casi toda su trayectoria en el extranjero.

Formado en las divisiones menores de Sporting Cristal, Martínez emigró a España durante su niñez y se consolidó en categorías de ascenso. Debutó profesionalmente con el Rayo Majadahonda, con el que consiguió su primer ascenso a Segunda División. Posteriormente, repitió el logro con el Fuenlabrada y acumuló experiencia internacional en la primera división de Armenia, donde disputó la Europa League, antes de volver a España para militar en clubes como Albacete BP, UD Melilla y CD Tudelano.

Conocido por su versatilidad para desempeñarse como extremo o segunda punta, Jeisson Martínez arriba a un Binacional que ocupa la decimoquinta posición en la tabla acumulada, a solo cuatro puntos de la zona de descenso. Su llegada busca reforzar el ataque del equipo juliaqueño y aportar goles en un momento crucial de la temporada, donde cada partido será determinante para asegurar la permanencia.

ENFRENTARÁ A CRISTAL

El debut del nuevo fichaje podría producirse este sábado 16 de agosto, cuando el ‘Poderoso del Sur’ reciba al líder Sporting Cristal en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina de la ciudad de Juliaca, Puno. El compromiso será una dura prueba para el plantel dirigido por Claudio Bustamante, que aspira a sumar puntos vitales ante su público y darle la bienvenida a su flamante refuerzo con una victoria.