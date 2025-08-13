Kenji Cabrera debuta con Vancouver Whitecaps en empate ante Forge FC

El exjugador de FBC Melgar ingresó a los 85 minutos, sumando su debut oficial con el equipo canadiense.

El volante peruano Kenji Cabrera tuvo sus primeros minutos con el Vancouver Whitecaps en el empate 2-2 como visitante ante Forge FC, por la semifinal de ida del Campeonato Canadiense. El exjugador de FBC Melgar ingresó a los 85 minutos, sumando su debut oficial con el equipo canadiense.

El partido se definió en el primer tiempo. Amponah abrió la cuenta para el cuadro local a los 10’, pero Blackmon igualó para los Whitecaps a los 18’. Posteriormente, White adelantó a la visita a los 29’, aunque Wright selló el empate a los 34’. La serie se resolverá el martes 16 de septiembre en el duelo de vuelta.

Kenji Cabrera, que llegó al club procedente del fútbol peruano, ya ha generado expectativa entre la comunidad andina en Columbia Británica. Un grupo de compatriotas se acercó a un entrenamiento para saludarlo y pedirle autógrafos, compartiendo el momento en redes sociales.

SE VIENE DYNAMO

Tras cerrar su ciclo en FBC Melgar, el mediocampista nacional busca consolidarse en la Major League Soccer. Por lo pronto, su próximo compromiso será este domingo 17 a las 8:00 p. m., cuando Vancouver reciba al Houston Dynamo por la MLS, partido en el que podría seguir sumando minutos.