Deportes

Hace una hora

Universitario vs. Palmeiras: conoce la posible alineación de Fossati para el duelo por Copa Libertadores

Entrenador del combinado crema buscará regalarle un triunfo a los más de 40 mil hinchas que se darán cita en el Estadio Monumental.

Foto: Universitario



Este jueves 14 de agosto desde las 7:30 p.m. la pelota rodará en el Estadio Monumental para vivir el encuentro por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 entre Universitario y Palmeiras, que contará con la presencia de más de 40 mil hinchas.

Aunque es un compromiso complicado para el plantel merengue, el entrenador Jorge Fossati, no se amilana ante uno de los bicampeones del certamen y enviará a sus mejores hombres para que puedan hacer respetar la localía y el triunfo se quede en casa.

POSIBLE ALINEACIÓN DEL ‘NONO’

Sebastián Britos, Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Andy Polo, José Carabali, Alex Valera y Edison Flores, serían los elegidos por el ‘Nono’ para este importante partido.

Cabe mencionar que, en 2021, Universitario recibió a Palmeiras en el Estadio Monumental, desafortunadamente para los intereses de la institución crema, el marcador terminó 3-2 en contra de los merengues. ¿La historia cambiará o terminará igual?


Temas Relacionados: Copa Libertadores 2025DeportesEstadio MonumentalFútbolJorge FossatiPalmeirasUniversitario

También te puede interesar:

BANNER