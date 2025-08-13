Alianza Lima venció 2-0 a Universidad Católica de Ecuador por octavos de final de la Sudamericana

El héroe de la noche fue Alan Cantero, quien ingresó desde el banquillo para marcar un doblete y darle a los íntimos una ventaja clave de cara al partido de vuelta.

En una noche de Copa Sudamericana, Alianza Lima derrotó 2-0 a Universidad Católica de Ecuador en el estadio Alejandro Villanueva, por la ida de los octavos de final. El héroe fue el argentino Alan Cantero, quien ingresó desde el banquillo para marcar un doblete y darle a los íntimos una ventaja clave de cara al partido de vuelta.

El inicio mostró a un Alianza dominante, presionando alto ante un rival que apostó por el orden defensivo. Paolo Guerrero tuvo la ocasión más clara, pero su cabezazo se fue desviado. A los 35’, el ‘Depredador’ sufrió una lesión y fue reemplazado por Hernán Barcos, mientras Ángelo Campos salvaba su arco con intervenciones decisivas y Kevin Quevedo estrellaba un remate en el travesaño.

En el segundo tiempo, la visita se animó más, pero los cambios de Néstor Gorosito le dieron frescura al ataque blanquiazul. A los 75’, Barcos pivoteó un balón para la llegada de Cantero, que de cabeza abrió el marcador y desató la euforia en Matute. El mismo delantero selló la victoria a los 86’ con una corrida y definición precisa.

LA VUELTA EN QUITO

Con este resultado, Alianza Lima viajará a Quito con una ventaja importante para la revancha del próximo miércoles 20 de agosto, a las 7:30 p.m. El ganador de la serie se enfrentará en cuartos de final al vencedor del cruce entre Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda. Sin duda, será un partido de gran trascendencia.