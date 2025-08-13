Marco Saravia, nuevo fichaje de Defensor Sporting: "Con muchas ganas de querer hacer las cosas bien"

El defensa central peruano, Marco Saravia, concedió sus primeras palabras como nuevo jugador de Defensor Sporting de Uruguay, club al que llega tras jugar la primera mitad del año en Cusco FC.

En entrevista para Tadokoro, el zaguero central expresó su felicidad por esta nueva etapa en su carrera profesional y confesó su entusiasmo por esta nueva experiencia en el fútbol extranjero.

"Contento por la oportunidad que se me dio y con muchas ganas de querer hacer las cosas bien para poder abrirme una puerta, una oportunidad acá y seguir remando por ese lado. Eso es lo principal. Yo quería volver a tener una oportunidad en el exterior, salir, seguir creciendo en lo personal en ese sentido. El tema de la adaptación, es una ciudad muy linda, muy tranquila, segura. Por ese lado contento", dijo.

SU SALIDA DE CUSCO FC

Asimismo, Saravia habló sobre los motivos de su salida del cuadro cusqueño: "Yo en lo personal estaba contento ahí, me sentía tranquilo y quería seguir viendo si había una posibilidad para poder crecer en lo personal. Yo siempre me quedé con esa espina de querer volver salir e intentarlo. Siento que a veces cuando sales de tu zona de confort, creces", sostuvo.