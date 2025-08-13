Cienciano cayó 2-0 ante Bolívar por la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana

El conjunto peruano fue superado en su visita a La Paz y ahora deberá remontar el resultado en el partido de vuelta para seguir soñando con el certamen continental.

Cienciano no pudo en su visita a La Paz y perdió 2-0 ante Bolívar en el estadio Hernando Siles, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El conjunto peruano, que presentó varias modificaciones respecto al equipo que terminó invicto en la fase de grupos, mostró escaso poder ofensivo y pagó caro sus errores defensivos.

El marcador se abrió a los 20 minutos, cuando un fallo en salida de Maximiliano Amondarain fue capitalizado por Patricio Rodríguez, quien asistió a Martín Cauteruccio para que el exgoleador de Sporting Cristal definiera frente a Ignacio Barrios. En el complemento, a los 58’, José Sagredo desbordó por izquierda y envió un centro que Damián Batallini conectó de cabeza para ampliar la ventaja celeste.

El arquero Barrios tuvo una respuesta débil en el segundo tanto y en otra acción que casi deriva en el tercer gol de Bolívar, lo que pudo sentenciar la serie. Cienciano, por su parte, no logró generar ocasiones claras y evidenció problemas para adaptarse a la altura de La Paz, dejando la llave cuesta arriba para el duelo de vuelta.

PARTIDO DE VUELTA

El encuentro decisivo se disputará el próximo miércoles 20 de agosto en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco, desde las 5:00 p.m. Cienciano necesitará ganar por al menos dos goles de diferencia para forzar los penales, o por tres para avanzar directamente a los cuartos de final del certamen continental.