PSG venció en la tanda de penales al Tottenham y se consagró como campeón de Supercopa de Europa

En un partido que lo comenzó perdiendo 2-0, el París Saint-Germain (PSG) pudo darle la vuelta a la ventaja que tenía el Tottenham y terminó imponiéndose al combinado inglés, para consagrarse como el campeón de la Supercopa de Europa.

PASAJES DESTACADOS DEL COMPROMISO

Los dirigidos por el español Luis Enrique al minuto 39’ recibieron el primer tanto en contra desde los pies del defensor Micky van de Ven, quien aprovechó un rebote en el pórtico rival y con un derechazo colocó la ventaja para los ‘spurs’.

A los 48’, los pupilos de Thomas Frank pondrían el 2-0 desde un cabezazo del campeón del mundo en Qatar 2022, Christian ‘Cuti’ Romero, quien con un frentazo potente terminó venciendo al guardameta Lucas Chevalier.

Los franceses no bajarían los brazos y a los 85 minutos, un zurdazo potente desde fuera del área ejecutado por el surcoreano Lee Kang-in, se recortaría el marcador a un 2-1. En los descuentos, Ousmane Dembélé centraría al área del Tottenham y el balón fue conectado por Goncalo Ramos, encargado de igualar el marcador y enviar el compromiso a los penales.

Desde los doce pasos, los dirigidos por Luis Enrique fueron más efectivos a pesar del fallo del portugués, Vitinha, sin embargo, los ‘spurs’ no fueron contundentes desde la tanda, por lo que, Nuno Mendes no perdonó y le dio un nuevo titulo a los franceses.