Jean Ferrari sobre el próximo DT de la Selección: "Cuando acabe la Eliminatoria se tomarán decisiones"

El director General de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, Jean Ferrari, se pronunció sobre la búsqueda del nuevo entrenador de la Selección Peruana de Fútbol, pensando ya en el próximo proceso clasificatorio.

En entrevista para Radio Ovación, el exadministrador de Universitario indicó que, por el momento, la prioridad en la FPF es terminar de la mejor manera la Eliminatoria actual y, una vez culminado, "se tomarán las decisiones que se tengan que tomar", respecto al nuevo estratega de la bicolor.

"Ahorita nos debemos enfocar en los partidos de cierre de eliminatorias, más allá que ya se tienen programados los partidos amistosos en Rusia y estamos por cerrar uno o dos partidos más pero no podemos adelantarnos porque tenemos que hacer el análisis correspondiente cuando se termine la eliminatoria. Ahí se tomarán las decisiones que se tengan que tomar en función al proyecto que mencioné", dijo.

SOBRE LLEGADA DE FACUNDO RUSCICA

Asimismo, Ferrari habló sobre la designación de Facundo Ruscica como nuevo entrenador de la Selección Peruana de Futsal: "Me interesa que el perfil del entrenador en todas las categorías tenga estructura, tenga manejo para poder impulsar y desarrollar la disciplina como tal", sostuvo.