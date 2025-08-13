Renzo Fukuda logra oro en esgrima y Perú suma ocho medallas en los Panamericanos Junior

El floreista obtuvo el primer lugar y se unió al Programa Lima 2027. La delegación alcanzó dos bronces más en esgrima y bádminton.

En una jornada histórica para el deporte nacional, Renzo Fukuda se colgó la medalla de oro en florete individual durante el cuarto día de competencias de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Con este triunfo, la delegación peruana alcanzó un total de ocho preseas en el medallero general.

El presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Federico Tong, anunció que Fukuda se incorporará al Programa Lima 2027, lo que le permitirá recibir una subvención económica mensual durante tres años. El deportista ya formaba parte del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) y ahora contará con mayores recursos para financiar entrenamientos y participaciones en torneos internacionales.

Además del oro, Perú sumó dos bronces. El primero llegó gracias a María Karina Galindo en sable femenino individual, mientras que el segundo lo consiguió Adriano Viale en bádminton individual masculino.

La delegación, integrada por 115 atletas, también compitió en gimnasia rítmica, judo, natación, tenis y tiro.

Medallas de Perú en Asunción 2025

Oro:

Renzo Fukuda – Esgrima (Florete individual)

Plata:

2. Valentina Porcella – Tiro (Trap femenino)

Bronce:

3. Driulys Rivas – Judo (-52 kg)

4. Lukas Eichhorn – Esgrima (Sable individual)

5. Yasmín Silva – Natación (200 metros mariposa)

6. Diego Balbi – Natación (100 metros mariposa)

7. María Karina Galindo – Esgrima (Sable individual)

8. Adriano Viale – Bádminton (Individual masculino)