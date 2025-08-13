Alianza Lima vs U Católica de Ecuador: hora y alineaciones del partido por Copa Sudamericana

Los íntimos no han perdido en Lima contra rivales ecuatorianos y confían en su historial para llegar a cuartos de final.

Alianza Lima buscará este miércoles 13 de agosto mantener su impresionante invicto como local ante rivales ecuatorianos, cuando reciba a Universidad Católica de Ecuador en Matute por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El partido está programado para las 7:30 p.m. y será decisivo para las aspiraciones blanquiazules de clasificar a cuartos de final.

Bajo la dirección técnica de Néstor Gorosito, el conjunto íntimo alinearía con Guillermo Viscarra en el arco; Guillermo Enrique, Erick Noriega, Renzo Garcés y Miguel Trauco en la defensa; Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña y Fernando Gaibor en el mediocampo; mientras que Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero comandarían el ataque. Burlamaqui, de hecho, podría debutar en la Copa Sudamericana con Alianza Lima.

Invicto de Alianza Lima en Matute contra clubes ecuatorianos

La estadística en torneos Conmebol respalda la confianza aliancista: en 11 partidos jugados en Lima ante equipos de Ecuador, Alianza Lima registra nueve victorias y dos empates, sin conocer la derrota. En el historial general, suma nueve triunfos, cinco empates y ocho derrotas, siendo junto a Defensor Lima los únicos clubes peruanos con balance positivo frente a rivales ecuatorianos en competencias internacionales.

El duelo en Matute no solo representa la oportunidad de seguir en carrera en la Copa Sudamericana 2025, sino también de reafirmar un dominio histórico en casa. La hinchada blanquiazul espera que, con Paolo Guerrero como referente y el estreno de Burlamaqui en torneos internacionales, el equipo de Gorosito dé un paso firme hacia la siguiente fase y extienda su supremacía en Lima ante clubes de Ecuador.