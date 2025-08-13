Se realizará la tercera fecha del Ronex 2025 en Lurín

Atención a los amantes de los fierros y la adrenalina, el próximo domingo 24 de agosto en el Ronex Park de Lurín se realizará la esperada competencia en el Campeonato Nacional Ronex 2025.

Un evento que reunirá a los pilotos de las categorías Crosscar, Motos Pro, Motos Mecánica Nacional, Copa AVA RX y UTV en la tercera fecha.

Como se sabe, la segunda fecha fue todo un éxito y congregó a más de 1500 aficionados y en esta tercera los pilotos de las distintas categorías buscarán seguir escalando en la tabla acumulada que se puede visualizar en las redes del Ronex.

¿Quienes están punteros?

En el Crosscar, Diego Heilbrunn sigue liderando con una importante ventaja gracia a sus 95 puntos obtenidos en las dos primeras jornadas, seguido de Joaquín Landa (62 puntos) y Alex Heilbrunn (57 puntos).

Por su parte, Fernando Dreyfus se ubica primero en la categoría Copa AVA RX con 84 puntos; mientras que Nicolás Landa hace lo propio en UTV (96 puntos); Flavio Castro se mantiene en la cima de Motos Pro con 100 puntos y José Piña lidera en Motos Mecánica Nacional con 93 unidades.

Cabe señalar que, entradas ya están en Passline, y se informa que niños menores de 13 años no pagan.