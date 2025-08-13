Gianluigi Donnarumma confirmó que no seguirá en PSG y publicó emotivo mensaje

Gianluigi Donnarumma, guardameta del Paris Saint-Germain, confirmó este martes su salida del club francés tras ser excluido de la convocatoria para la Supercopa de Europa por decisión del técnico Luis Enrique. El arquero, cuyo contrato con el PSG vence en 2026, manifestó que esperaba tener una última oportunidad para despedirse de los hinchas en el Parque de los Príncipes, aunque admitió que esa posibilidad podría no darse.

El lunes, el entrenador español dejó fuera al portero de la lista que viajará a Udine para disputar el título frente al Tottenham, argumentando que necesitaba un guardameta con “características diferentes”, razón por la que se fichó al francés Lucas Chevalier, procedente del Lille. Luis Enrique elogió a Donnarumma como “excepcional” tanto en lo deportivo como en lo personal, pero ratificó que la decisión fue tomada “al 100%” por él.

En un extenso mensaje en sus redes sociales, el campeón de la Eurocopa 2020 agradeció el cariño de la afición parisina y recordó las “noches mágicas” vividas en el club. “Alguien ha decidido que ya no puedo formar parte del grupo y contribuir al éxito del equipo. Estoy decepcionado y descorazonado”, señaló. Además, aseguró que siempre llevará consigo el recuerdo de la hinchada que lo hizo sentir “como en casa” desde su llegada.

¿CUÁL SERÁ SU FUTURO?

Gianluigi Donnarumma, de 26 años, defendió la portería del Paris Saint-Germain desde 2021, obteniendo títulos de liga y copas nacionales, además de ser figura en competiciones europeas. Su futuro inmediato aún no está definido, pero su salida abre un nuevo capítulo en la carrera del portero, que ya es seguido por clubes de Italia y la Premier League de Inglaterra.