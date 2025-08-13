¿De Brasil al Rímac?: delantero Felipe Vizeu suena como refuerzo de Sporting Cristal

El delantero brasileño de 28 años quedó libre tras rescindir contrato con el Clube do Remo y podría convertirse en el ‘9’ que buscan los celestes para el Torneo Clausura.

Sporting Cristal mantiene el liderato del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025 y busca consolidar su plantel para alcanzar el título nacional, algo que no logra desde hace cuatro años. En ese contexto, la directiva tiene en agenda sumar a un delantero extranjero y el nombre que más suena es el de Felipe Vizeu, atacante brasileño de 28 años con experiencia en el fútbol sudamericano. El jugador acaba de quedar libre, lo que facilita su posible fichaje por el club rimense.

Este martes, el Clube do Remo, de la Serie B de Brasil, anunció oficialmente la rescisión de contrato con Vizeu, a través de un comunicado en sus redes sociales. “El delantero Felipe Vizeu no forma más parte de la plantilla azulina para lo que resta del campeonato. La rescisión se firmó de común acuerdo y le deseamos éxito en sus próximos retos profesionales”, señaló la institución. El ariete disputó 26 partidos en la temporada, marcando tres goles y brindando dos asistencias.

La condición de agente libre de Vizeu es una ventaja para Sporting Cristal, que cuenta con la posibilidad de inscribir un extranjero más en su plantilla. El club ya ha reforzado su equipo con incorporaciones como Miguel Araujo, Luis Abram y Cristian Benavente, todas nacionales. La llegada de un ‘9’ de jerarquía es vista como un paso clave para sostener el buen rendimiento en la recta final del torneo y afrontar con garantías los play-offs.

CONOCE A GUERRERO Y TRAUCO

Felipe Vizeu inició su carrera en Flamengo, donde compartió vestuario con figuras como Paolo Guerrero y Miguel Trauco, y posteriormente tuvo pasos por clubes de Brasil, Japón y Uruguay. Su perfil y experiencia internacional lo convierten en una opción atractiva para Cristal, que busca un delantero capaz de aportar goles y presencia en el área. La decisión final dependerá de las negociaciones que el club concrete en los próximos días, con la mira puesta en mantener la cima y luchar por el título.