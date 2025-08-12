Alianza Lima vs. Universidad Católica de Ecuador: posible once blanquiazul para su partido por la Sudamericana

Este miércoles 13 de agosto desde las 7:30 p.m. (hora peruana), Alianza Lima recibirá en Matute a la Universidad Católica de Ecuador por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.
Para este importante compromiso, el estratega del plante blanquiazul, Néstor Gorosito, realizará una serie de modificaciones en la oncena titular a comparación de enfrentamientos anteriores en el certamen continental y nacional.
POSIBLE ONCE DE ‘PIPO’ GOROSITO
Guillermo Viscarra, Miguel Trauco, Erick Noriega, Renzo Garcés, Guillermo Enrique, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña, Fernando Gaibor, Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero, serían los elegidos por ‘Pipo’ Gorosito.
Cabe precisar que, Alianza Lima no podrá contar con Carlos Zambrano, debido a su expulsión en el empate 1-1 ante Gremio. Del mismo modo, Piero Cari y Pablo Lavandeira, tampoco formarán parte del equipo debido a una serie de molestias.