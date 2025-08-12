Franco Navarro defiende contratación de su hijo en Alianza: "En la Selección trabajó el hijo de Gareca y no pasó nada"

El director deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro, se pronunció sobre la controversia generada a raíz de la designación de su hijo, Franco Navarro Mandayo, como nuevo gerente deportivo del cuadro blanquiazul en reemplazo de José Bellina.

Al respecto, el también exfutbolista defendió a su hijo de las críticas y comparó la situación de Navarro Mandayo con la de algunos casos que se dieron en la Selección Peruana, como la del hijo de Ricardo Gareca.

"En la selección trabajó el hijo del preparador físico, el hijo de (Ricardo) Gareca y no pasó nada. Para relacionar, trabaja Ramón Díaz con su hijo como asistente", manifestó en diálogo con L1 Radio.

SOBRE EL TRABAJO DE SU HIJO

Asimismo, Franco Navarro explicó que el trabajo de su hijo se encuentra más enfocado en la parte administrativa y deportiva, mientras él se encarga de ver temas netamente deportivos.

"Esto es un complemento, él en la parte deportiva y administrativa, y la mía netamente deportiva, para marcar una línea a seguir en los menores hacia arriba y que dure por mucho tiempo. En ese sentido, no me molesta (los comentarios sobre su hijo)", sostuvo.