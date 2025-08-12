Pablo Ceppelini se despide curiosamente de Jhamir D' Arrigo: “Te voy a extrañar Jhamir Yamal"

Luego de que el fin de semana, Alianza Lima confirmara la salida del equipo de Jhamir D' Arrigo rumbo a Melgar, diversas figuras del plantel íntimo se pronunciaron sobre la partida del jugador peruano rumbo a tierra arequipeña.

DESPEDIDAS DE LOS FUTBOLISTAS BLANQUIAZULES

Uno de los primeros en utilizar sus redes sociales y enviarle un mensaje en sus futuros proyectos al atacante nacional fue Pablo Ceppelini, quien lo comparó con un futbolista del Barcelona. “Te voy a extrañar Jhamir Yamal”, escribió el uruguayo en Instagram.

Otras figuras de Alianza Lima como Paolo Guerrero también le dedicaron palabras de despedida a Jhamir D' Arrigo. “Mi hermano, te voy a extrañar mucho". Hernán Barcos fue otro de los integrantes del club que se pronunció al respecto. “Grande hermanito. Te queremos. Lo mejor en tus próximos desafíos".

A pocos días de su salida del equipo íntimo, el atacante peruano podrá ser tomado en cuenta por Juan Reynoso este domingo a las 3:00 p.m. en el Estadio Monumental de la UNSA por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.