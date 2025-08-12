Deportes

Pablo Ceppelini se despide curiosamente de Jhamir D' Arrigo: “Te voy a extrañar Jhamir Yamal"

Futbolista de Alianza Lima le dedicó una publicación al atacante nacional, quien jugará en Melgar.

Luego de que el fin de semana, Alianza Lima confirmara la salida del equipo de Jhamir D' Arrigo rumbo a Melgar, diversas figuras del plantel íntimo se pronunciaron sobre la partida del jugador peruano rumbo a tierra arequipeña.

DESPEDIDAS DE LOS FUTBOLISTAS BLANQUIAZULES

Uno de los primeros en utilizar sus redes sociales y enviarle un mensaje en sus futuros proyectos al atacante nacional fue Pablo Ceppelini, quien lo comparó con un futbolista del Barcelona. “Te voy a extrañar Jhamir Yamal”, escribió el uruguayo en Instagram.

Otras figuras de Alianza Lima como Paolo Guerrero también le dedicaron palabras de despedida a Jhamir D' Arrigo. “Mi hermano, te voy a extrañar mucho". Hernán Barcos fue otro de los integrantes del club que se pronunció al respecto. “Grande hermanito. Te queremos. Lo mejor en tus próximos desafíos".

A pocos días de su salida del equipo íntimo, el atacante peruano podrá ser tomado en cuenta por Juan Reynoso este domingo a las 3:00 p.m. en el Estadio Monumental de la UNSA por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.


