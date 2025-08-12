DT de la U. Católica de Ecuador sobre Alianza Lima: "Tienen más experiencia y recorrido"

Diego Martínez, director técnico de la Universidad Católica de Ecuador, se pronunció en la víspera del encuentro ante su similar de Alianza Lima, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En conferencia de prensa, el estratega ecuatoriano destacó las virtudes de su rival de turno, sin embargo, expresó su confianza en que sus dirigidos lograrán cosechar un resultado positivo en su visita a Matute.

"En el papel, el equipo con más recorrido internacional y con más peso en la plantilla es Alianza Lima, nos motiva mucho competir con un equipo de esta categoría. Tienen mas experiencia y recorrido pero nosotros tenemos muchísimas ganas y recursos para hacer esta llave muy competitiva y tratar de llevarla a nuestro favor", dijo.

AMISTOSO EN PRETEMPORADA

Asimismo, Martínez recordó que hace 7 meses llegaron a Perú para jugar un amistoso contra Sporting Cristal durante la pretemporada. El estratega aseguró que tanto el plantel como él han ido evolucionando tras esa primera experiencia en nuestro país.

"Hace 7 meses vinimos a jugar contra Sporting, fue una primera exposición al fútbol peruano, que es muy exigente, con jugadores de mucha calidad. El equipo ha crecido mucho y, a nivel personal como entrenador también, disfrutando de este momento y de estos regalos que tiene el fútbol de enfrentar a un grande como Alianza Lima y a un entrenador con tanto prestigio como Gorosito, es un privilegio y lo disfruto mucho", sostuvo.