Yu Zidi, la nadadora china de 12 años que desafía los límites del deporte y World Aquatics evalúa cambio de reglas

La joven china rozó dos podios y obtuvo un bronce en relevos, desatando un debate sobre talento precoz y salud infantil por ello, se evalúa reconsiderar la edad mínima para competir profesionalmente.

Apenas con 12 años, Yu Zidi ha irrumpido en el panorama internacional de la natación con resultados que no solo sorprenden, sino que también sacuden la normativa vigente. Su participación en los Mundiales de Singapur la llevó a ocupar el cuarto puesto en dos finales individuales —200 metros estilos y 200 metros mariposa— quedándose a escasas centésimas de la medalla de bronce. Además, sumó un metal de ese mismo color como parte del relevo 4x200 libre de China, gracias a su actuación en la fase clasificatoria.

Debate sobre la edad mínima en la élite

El caso de Yu ha despertado un intenso debate dentro de World Aquatics, la federación internacional de natación, que contempla modificar el límite de edad para competir. Actualmente, los menores de 14 años pueden participar si logran las exigentes marcas A, algo que pocos creían posible para atletas tan jóvenes. “Nunca imaginamos que una niña de 12 años nadaría así”, admitió Brent Nowicki, director ejecutivo de la entidad, al señalar que revisarán si las reglas deben endurecerse.

Desde China, la presencia de Zidi se enmarca en un modelo deportivo que fomenta el alto rendimiento desde edades tempranas, con beneficios que alcanzan a toda la familia del atleta. Sin embargo, fuera de ese contexto, surgen cuestionamientos sobre la presión física y mental que implica competir al máximo nivel a tan corta edad. Figuras como el rumano David Popovici, campeón mundial a los 17 años, han expresado su deseo de que la joven cuente con un sólido equipo de apoyo.

La historia de Yu recuerda a otros casos célebres, desde la danesa Inge Sorensen, medallista olímpica en 1936 con 12 años, hasta campeonas como Kyoko Iwasaki y Krisztina Egerszegi, que triunfaron en la adolescencia. Pero también hay ejemplos de carreras que, tras un fulgurante inicio, no mantuvieron el mismo ritmo. Por ahora, Zidi sigue sumando experiencia y dejando claro que, más allá de las medallas, ha abierto una reflexión global sobre el equilibrio entre talento precoz y bienestar infantil.