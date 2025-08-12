Alianza Atlético rompió la racha: venció 2-0 a UTC en Sullana

El cuadro ‘churre’ consiguió su primer triunfo en el Torneo Clausura gracias a un inicio arrollador, con goles de Jimmy Pérez y Renato Espinoza en los primeros minutos del partido.

Alianza Atlético consiguió por fin su primera victoria en el Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025, tras imponerse 2-0 a UTC en el estadio Campeones del 36. El equipo dirigido por Gerardo Ameli tuvo un arranque demoledor que le permitió asegurar los tres puntos muy temprano.

Apenas al minuto de juego, Jimmy Pérez abrió el marcador luego de recibir un pase filtrado de Luis Olmedo y definir con precisión ante la salida del portero Diego Campos. Sin dar respiro, los sullanenses ampliaron la ventaja un minuto después: Pérez habilitó a Agustín Graneros, quien asistió a Renato Espinoza para el 2-0.

El resto del partido fue más parejo, con UTC intentando reaccionar para anotar el descuento, pero sin claridad en área rival. La expulsión de Hernán Lupu a los 89 minutos no cambió el resultado ni el trámite del juego, y el marcador se mantuvo intacto hasta el pitazo final.

NECESITAN SEGUIR SUMANDO

Con este resultado, Alianza Atlético respira en la tabla y buscará seguir sumando cuando visite a Cusco FC en la próxima fecha. UTC, por su parte, intentará recuperarse en casa frente a Juan Pablo II. Ambos equipos necesitan sumar de a tres puntos para alejarse de la zona de descenso.