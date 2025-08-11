Carlos Zambrano a Universitario sobre reprogramación del clásico: “Es una tontería”

Tras conocerse que el segundo clásico del 2025, se jugará el próximo domingo 24 de agosto en el Estadio Monumental, sin embargo, Universitario ha solicitado a la Liga 1 2025, la reprogramación del partido, debido a la seguidilla de partidos que disputará.

Ante este pedido, el defensor de Alianza Lima, Carlos Zambrano, no se guardó nada y mencionó en radio Ovación que los horarios establecidos, tienen que respetarse tal cual se ha hecho en un comienzo. Además, recordó que el combinado íntimo pasó por lo mismo meses atrás, pero no pusieron ningún tipo de excusa para seguir en el torneo peruano.

“Para mí, es una tontería lo que están reclamando. Hay que acatar lo que hay. Creo que nunca se jugó un clásico un lunes. A la vez se le entiende un cambio de fecha para que tengan más descanso, pero también nos tocó y lo acatamos. Ellos tienen una plantilla amplia”, comentó.

PRIMER CLÁSICO DEL AÑO

Alianza Lima y Universitario el 5 de abril en Matute. El combinado íntimo comenzó ganando el compromiso tras anotación de Kevin Quevedo, sin embargo, el equipo merengue empató el encuentro en los minutos finales tras anotación de José ‘Tunche’ Rivera.