¡Oficial!: José Bellina es el nuevo jefe de la Secretaría Técnica Deportiva de la FPF

Este lunes 11 de agosto se oficializó el nombramiento de José Bellina como nuevo jefe de la Secretaría Técnica Deportiva de la Federación Peruana de Fútbol. Así lo dio a conocer la propia FPF en sus redes sociales.

Mediante su cuenta en la plataforma X, el máximo ente del balompié nacional le dio la bienvenida a Bellina, quien llega la Videna tras desempeñarse como gerente deportivo de Alianza Lima hasta junio del presente año.

"Bienvenido, José Bellina. Quien asume la jefatura de la Secretaría Técnica Deportiva, contribuyendo de manera transversal con todas las selecciones nacionales en el marco de nuestra reestructuración institucional", se lee en el tuit de la FPF.

TRABAJARÁ CON FERRARI

De esta forma, Bellina llega a la Videna donde trabajará con Jean Ferrari, quien hace unas semanas dejó la administración de Universitario para ser el nuevo Director General de Fútbol de la FPF.