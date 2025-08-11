Christian Cueva en Emelec: presidente del club espera que ‘Aladino’ se quede en el equipo

Tras las actuaciones destacadas que ha tenido Christian Cueva en Emelec, tras su nueva oportunidad en el fútbol extranjero, el presidente del equipo, Jorge Guzmán, fue consultado sobre una continuidad de ‘Aladino’ en el club.

¿QUÉ DIJO GUZMÁN AL RESPECTO?

En conversación con KCH Radio, Guzmán aseguró que se reunirá con el volante de la Selección Peruana para llegar a un acuerdo salarial, el cual confía que podría terminar en gran puerto. Del mismo modo, compartió su anhelo que Cueva continue en el plantel.

"Cueva es un jugador que se ha interiorizado mucho con el club. Nosotros queremos que continúe, esperamos que las condiciones económicas sigan siendo favorables para que este jugador permanezca en el plantel", comentó.

Cabe mencionar que, Christian Cueva ha despertado el interés en el fútbol colombiano, especialmente en el Junior de Barranquilla, por lo que, desde Emelec anunciaron que realizarán todos los esfuerzos necesarios para que ‘Aladino’ se quede en el plantel.