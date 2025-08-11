“Sí, quiero”: Cristiano Ronaldo propone matrimonio a Georgina con anillo de lujo

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron su compromiso matrimonial este 11 de agosto. La noticia fue confirmada por Georgina a través de Instagram, donde mostró un lujoso anillo de diamantes valorizado en aproximadamente 12 millones de dólares.

El mensaje “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas” se viralizó rápidamente, emocionando a millones de seguidores en todo el mundo. La pareja ha formado una familia con varios hijos durante casi diez años juntos.

Alana Martina, nacida en 2017, es la primera hija biológica de ambos, seguida por Bella Esmeralda en 2022. Además, Cristiano tiene tres hijos más, Cristiano Jr., Eva y Mateo, de madres no reveladas.

SIN FECHA PARA LA BODA

Tras años de convivencia, el astro portugués y la modelo formalizan su relación con este compromiso. Sus seguidores esperan ahora detalles sobre la boda que marcará una nueva etapa en sus vidas.