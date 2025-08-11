Sport Boys se queda sin DT: Anuncian la salida del colombiano Arturo Reyes

A través de sus redes sociales, el club Sport Boys del Callao anunció la destitución del director técnico colombiano, Arturo Reyes, debido a los resultados negativos del cuadro rosado en las últimas fechas.

La salida del estratega se hizo oficial mediante una publicación en las redes sociales de la "Misilera", donde además le agradecieron por su trabajo y le desearon el mayor de los éxitos en sus próximos proyectos.

"El Club Sport Boys Assn. informa a sus hinchas, prensa y a la opinión pública que Arturo Reyes dejó de ser director técnico de la institución. El Club agradece su entrega y profesionalismo al comando técnico dirigido por el profesor y les desea el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos", publicó Boys en su cuenta de X.

¿QUIÉN TOMARÁ EL EQUIPO?

El conjunto del Primer Puerto finalizó su publicación anunciando que el profesor Guillermo Vásquez asumirá la dirección técnica del primer equipo de forma interina. Cabe precisar que Sport Boys jugará ante Deportivo Garcilaso este viernes 15 de agosto por la fecha 6 del Torneo Clausura.