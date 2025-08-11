Estadio Monumental será la sede para la final de la Copa Libertadores 2025

Tras conocerse que Perú albergará la final de la Copa Libertadores 2025, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó este lunes por medio de sus redes sociales que el Estadio Monumental de Ate, albergará el compromiso decisivo del certamen.

"La final de la CONMEBOL Libertadores 2025 se jugará en el estadio Monumental de Lima", menciona la publicación de la entidad que lidera el paraguayo Alejandro Domínguez, recordando a los amantes del fútbol que será el 29 de noviembre.

UNA VEZ MÁS SE JUGARÁ LA FINAL DE LA LIBERTADORES EN EL MONUMENTAL

El partido crucial de la Copa Libertadores volverá a jugarse en el gramado de Ate después de seis años. La última vez que el coloso donde Universitario juega de local recibió este tipo de instancia fue en 2019 donde Flamengo se impuso 2-1 a River Plate.

Cabe mencionar que, el Estadio Monumental no era la única opción que manejaba la Conmebol, sino que también, las autoridades decidieron inspeccionar el Estadio Nacional, sin embargo, decidieron inclinarse por el coloso crema.