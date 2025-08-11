Fútbol hoy en Perú: resultados en vivo, horarios y partidos actualizados

Si sos fanático del deporte rey, no hay nada más importante que estar al día con lo que pasa en el fútbol hoy. Desde los torneos internacionales hasta las ligas locales, miles de peruanos buscan cada día cómo ver los resultados de fútbol en vivo, conocer las formaciones, los horarios y todo lo que ocurre en tiempo real. Para eso, existe una herramienta que centraliza todo: 365Scores.

¿Qué partidos de fútbol hay hoy?

En un solo día pueden disputarse decenas de encuentros en distintas partes del mundo. Entre los más buscados por los fanáticos peruanos están:

Liga 1 : siempre con partidos clave que definen el campeonato local. Hoy, equipos como Universitario, Alianza Lima o Sporting Cristal pueden estar en acción.



Copa Libertadores y Sudamericana : con clubes peruanos o grandes choques del continente.



Ligas europeas : Premier League, LaLiga, Serie A o Bundesliga suelen tener partidos destacados cada jornada.



Eliminatorias y selecciones: cuando hay fecha FIFA, todo gira en torno a la selección peruana y sus rivales.



Con 365Scores podés ver en un solo lugar el calendario de partidos de hoy, las alineaciones confirmadas, los minuto a minuto, y los goles casi en tiempo real.

Resultados de fútbol en vivo: seguí todos los partidos minuto a minuto

Una de las grandes ventajas de 365Scores es que ofrece resultados en vivo de fútbol sin importar la competición o el país. Gracias a su cobertura global, podés seguir en simultáneo:

Goles y jugadas destacadas



Estadísticas del partido



Tabla de posiciones actualizada



Rachas de los equipos



Historiales entre clubes o selecciones



Si estás pendiente del fútbol hoy, necesitás una plataforma confiable que no se retrase en las actualizaciones. Miles de usuarios en Perú eligen 365Scores para eso.

¿Por qué usar 365Scores para seguir el fútbol hoy?

Porque no solo brinda resultados de fútbol en vivo, sino también:

Notificaciones personalizadas: elegí tus equipos o ligas favoritas.



Cobertura de más de 10 deportes, incluyendo tenis, básquet, vóley y más.



Noticias actualizadas y contenido editorial.



Alertas de goles, expulsiones y final del partido en tiempo real.



Además, el diseño es intuitivo, la navegación es rápida y podés consultar todo sin complicaciones. Ya sea que estés siguiendo a tu equipo en la Liga 1, o quieras saber cómo salió el Real Madrid, 365Scores te lo muestra al instante.

¿Dónde ver el fútbol hoy? Todo lo que necesitás saber

Además de los resultados, muchos buscan dónde y a qué hora juegan sus equipos. 365Scores muestra la hora exacta de cada partido, adaptada a la hora de Perú, y también indica si hay transmisión televisiva confirmada.

De esta manera, no solo sabrás cómo va el partido, sino también si podés verlo por televisión o en plataformas digitales.