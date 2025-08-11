Sandra Ostos y Esmeralda Sánchez, las peruanas premiadas en la Copa Panamericana

En la última jornada de la Copa Panamericana de Vóley 2025, realizada en Colima, México, la peruana Esmeralda Sánchez se convirtió en una de las figuras más aplaudidas de la noche. Aunque la selección nacional culminó en el sexto lugar del certamen, la líbero nacional fue reconocida con tres premios individuales que la colocan entre las jugadoras más destacadas de la competencia: mejor líbero, mejor recepción y mejor defensa.

Un rendimiento que marcó diferencia

Sánchez, canterana y capitana de Alianza Lima, sobresalió por su solidez y liderazgo en la zona defensiva, registrando 132 acciones exitosas de defensa y 75 recepciones impecables a lo largo del torneo. Su capacidad para mantener la estructura del equipo en momentos clave fue decisiva, lo que le permitió desplazar a la titular inicial, Rachell Hidalgo, y consolidarse como la número uno en su posición en esta edición.

La gala de premiación también tuvo presencia peruana gracias a Sandra Ostos, quien se llevó el reconocimiento al mejor servicio. Este doble logro para el vóley nacional refleja el progreso del plantel dirigido por Antonio Rizola, que pese a no ubicarse en los primeros puestos, mostró signos de crecimiento y competitividad frente a potencias de la región.

En la lista de galardonadas figuraron otras jugadoras de peso en el continente, como Ana Karina Olaya de Colombia, Sofía Maldonado de México y la dominicana Gaila González, quien fue elegida como la jugadora más valiosa. Con este cierre de temporada, Perú ya enfoca su preparación para futuras competencias con la mira puesta en la clasificación al próximo Mundial.