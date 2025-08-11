Juegos Panamericanos Lima 2027estrena su logo oficial en la Asamblea de Panam Sports

En el marco de la LXIII Asamblea de Panam Sports, celebrada en Asunción, Paraguay, el Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2027 presentó el logotipo y la identidad visual que acompañarán al evento. La ceremonia contó con la participación del presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Federico Tong; el titular del Comité Olímpico Peruano (COP), Renzo Manyari; y la directora de Operaciones de Lima 2027, María Martínez, quienes además expusieron los avances de la organización de cara a los próximos meses.

Un diseño que busca reflejar la esencia del Perú

Durante la presentación, Tong destacó que la nueva marca se inspira en la energía y diversidad cultural del país, plasmando la riqueza de sus tradiciones y la unión de su gente. El dirigente describió el logo como una representación del “latido” que une a atletas, ciudadanos y visitantes en una experiencia común. Manyari, por su parte, subrayó que Lima 2027 funcionará como un “puente” que conectará ciudades y generaciones, además de ser la antesala de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El presidente del COP también resaltó que la antorcha del evento está diseñada como un símbolo nacional con proyección internacional, inspirada en la silueta del Huayna Picchu y el legado de Machu Picchu. La propuesta recibió el respaldo del Comité Ejecutivo de Panam Sports, que avaló su identidad por reflejar la pasión, el espíritu peruano y la integración continental.

Lima será sede de los Juegos Panamericanos entre el 16 de julio y el 1 de agosto de 2027, reuniendo a alrededor de 7,000 deportistas de todo el continente. La organización busca no solo brindar un espectáculo deportivo de primer nivel, sino también proyectar al Perú como un punto de encuentro cultural y deportivo para las Américas.