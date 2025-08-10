Néstor Gorosito tras triunfo de Alianza Lima: “Ganamos, pero debemos mejorar mucho”

El técnico blanquiazul reconoció que, pese a la victoria ante Ayacucho FC, el equipo no mostró su mejor versión y tiene aspectos por corregir para seguir en la pelea por el Torneo Clausura.

Alianza Lima logró un importante triunfo por 1-0 frente a Ayacucho FC, con gol del uruguayo Pablo Ceppelini, en partido correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura 2025. El resultado le permitió al conjunto íntimo sumar tres puntos que lo acercan a los primeros lugares, aunque su desempeño dejó interrogantes sobre el verdadero potencial del plantel.

Tras el compromiso disputado en el Estadio Ciudad de Las Américas, Néstor Gorosito se mostró satisfecho por el resultado, pero no con el juego desplegado. “Necesitábamos ganar, estábamos urgidos. Lo positivo es que ganamos, pero no jugamos bien y debemos mejorar mucho si aspiramos a más”, señaló el entrenador argentino, en clara alusión a la necesidad de elevar el nivel colectivo.

El estado del campo también fue tema de debate. Matías Succar, delantero blanquiazul, expresó su malestar por las condiciones del gramado, asegurando que dificultó el control del balón y afectó el desarrollo normal del juego. Pese a ello, Alianza logró sostener la ventaja mínima y asegurar el triunfo en una plaza complicada.

EN EL QUINTO LUGAR

Con este resultado, Alianza Lima sumó ocho puntos y se posicionó en el quinto lugar de la tabla del Torneo Clausura, manteniéndose a corta distancia de los líderes que son Sporting Cristal y Universitario. El reto para Néstor Gorosito y su plantel será mejorar la propuesta futbolística en las próximas fechas para consolidarse como serios candidatos al título.