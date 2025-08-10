Sporting Cristal venció 1-0 a Melgar y es el nuevo líder del Torneo Clausura

El único gol del encuentro lo marcó el joven mediocampista Ian Wisdom, quien apareció en el momento clave para darle los tres puntos a los celestes.

Sporting Cristal se convirtió en el nuevo líder del Torneo Clausura 2025 tras vencer por 1-0 a Melgar en el estadio Alberto Gallardo, por la quinta fecha de la Liga1 Te Apuesto. El único gol del encuentro lo marcó el joven mediocampista Ian Wisdom, quien apareció en el momento clave para darle los tres puntos a los celestes.

El equipo dirigido por Paulo Autuori mostró una propuesta ofensiva desde el inicio, aunque el conjunto arequipeño supo cerrarle los espacios y mantener el orden defensivo durante gran parte del primer tiempo. Sin embargo, la resistencia del conjunto rojinegro se quebró en los minutos adicionales de la primera mitad.

A pesar de jugar con un hombre menos tras la expulsión de Irven Ávila, Sporting Cristal encontró el gol en el cierre del primer tiempo. Un rebote dentro del área fue aprovechado por Ian Wisdom, quien definió de derecha para vencer la portería rival y desatar la euforia en las tribunas del estadio Alberto Gallardo.

EN LA CIMA DE LA TABLA

En la segunda mitad, Melgar tuvo mayor posesión de balón e intentó buscar el empate, generando peligro hasta el último minuto. No obstante, la defensa rimense resistió y aseguró la victoria. Con este resultado, Cristal llegó a 13 puntos y se colocó en la cima de la tabla por diferencia de goles, superando a Universitario. El próximo reto de los celestes será ante Binacional.