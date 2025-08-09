Universitario venció 1-0 a Sport Boys y es líder del Torneo Clausura

El único gol del partido llegó a los 21 minutos gracias a un potente remate de larga distancia de Jairo Concha.

Universitario de Deportes consiguió un triunfo importante este sábado al superar por 1-0 a Sport Boys en el Estadio Monumental, resultado que le permite adueñarse en solitario de la cima del Torneo Clausura. Pese a la alegría por el liderato, el equipo crema dejó escapar varias ocasiones claras para ampliar la ventaja en el marcador, lo que generó cierta incomodidad en su hinchada por la falta de efectividad.

El único gol del compromiso llegó a los 21 minutos gracias a un potente remate de larga distancia de Jairo Concha, que dejó sin opciones al arquero rival. El tanto le dio confianza a los dirigidos por Fabián Bustos, quienes dominaron el juego y mantuvieron la presión alta durante buena parte del encuentro, aunque sin poder concretar las múltiples chances generadas.

Con esta victoria, Universitario sumó puntos claves aprovechando el descanso de Cusco FC y a la espera del duelo entre Sporting Cristal y Melgar, que podría definir a su principal perseguidor en la tabla. El equipo merengue continúa invicto en el certamen y reafirma su condición de firme candidato al título del Clausura.

Por su parte, Sport Boys mostró orden defensivo en varios pasajes del partido, pero careció de peso ofensivo para complicar al portero Sebastián Britos. La derrota deja a los rosados en una posición incómoda en la clasificación, obligándolos a sumar en sus próximos compromisos para evitar complicaciones con el descenso.