Cristiano Ronaldo estalla contra el Balón de Oro 2025: Critica la lista de nominados

La revista France Football reveló este jueves la lista de los 30 nominados al Balón de Oro, el máximo galardón individual en el futbol mundial que se entregará el próximo 22 de septiembre en el Teatro del Chatelet en París.

Tras conocerse la lista de nominados al Balón de Oro 2025 esta ha levantado la polémica y mientras se debate al posible ganador, el astro portugués Cristiano Ronaldo calificó el premio como "ficticio" y evitó comentar sobre los tres portugueses incluidos.

SE DISTANCIA DEL GALARDÓN

CR7 ha mostrado su distanciamiento del galardón, pero no es la primera vez que el capitán del Al Nassr se muestra escéptico con respecto al prestigioso premio.

Hace unas semanas, antes de la final de la UEFA Nations League, había comentado: “Debería ganar el que se destaca y gana la Champions League, es mi opinión. No me creo ya los premios individuales, porque sé lo que se trabaja por detrás”.

Cabe señalar que, entre la lista figuran los nombres de destacados jugadores como Ousmane Dembelé, Gianluigi Donnarumma, Jude Bellingham, entre otros.