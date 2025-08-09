Manchester United presenta a su nuevo delantero: Benjamin Sesko llega a Old Trafford por 85 millones de euros

El delantero esloveno, procedente del RB Leipzig, firmó contrato hasta 2030 y se convierte en el cuarto refuerzo ‘red devil’ en este mercado de pases.

Manchester United oficializó este sábado la llegada del atacante esloveno Benjamin Sesko, quien arriba procedente del RB Leipzig a cambio de 74 millones de libras (85 millones de euros). El jugador de 22 años firmó un contrato por cinco temporadas, hasta 2030, y será la nueva referencia ofensiva del equipo inglés, que no competirá en torneos europeos en la presente campaña.

Con este fichaje, el United eleva a 240 millones de euros su gasto en el mercado veraniego, tras las incorporaciones de Bryan Mbeumo, Matheus Cunha y Diego León. La llegada de Sesko, que la temporada pasada marcó 21 goles y dio seis asistencias con el Leipzig, provocará salidas importantes como las de Rasmus Hojlund y Alejandro Garnacho, este último en negociaciones con el Chelsea. Marcus Rashford ya fue cedido al Barcelona.

Sesko, pretendido también por Newcastle United, es considerado una de las promesas más destacadas de Europa. En las últimas dos temporadas fue el jugador menor de 23 años con más goles en las grandes ligas. Además, con la selección eslovena suma 41 partidos y 16 anotaciones, después de debutar en 2021 como el futbolista más joven en la historia del país.

SUEÑA EN GRANDE

“El Manchester United tiene una historia especial, pero lo que más me atrae es el futuro. Cuando hablamos del proyecto, quedó claro que todo está diseñado para que este equipo crezca y compita por títulos importantes pronto”, declaró el nuevo delantero ‘red devil’ en su presentación.