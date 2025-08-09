Alianza Lima venció 1-0 a Ayacucho FC por el Torneo Clausura

Un penal de Pablo Ceppelini le dio el triunfo a los íntimos sobre Ayacucho FC en el Estadio Ciudad de las Américas por la fecha 5 del Torneo Clausura.

Alianza Lima consiguió un importante triunfo de visitante al vencer 1-0 a Ayacucho FC, en un duelo disputado en la sierra peruana por la quinta jornada del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto. El gol de la victoria lo marcó Pablo Ceppelini desde los doce pasos, en un partido de trámite parejo y con escasas ocasiones claras.

El primer tiempo fue trabado y con pocas emociones. Los ‘zorros’ presionaron alto y complicaron la salida del equipo dirigido por Néstor Gorosito, que no logró romper el orden defensivo local. Sin mayores opciones de gol, ambos conjuntos se fueron al descanso con el marcador en blanco.

En el complemento, una acción revisada por el VAR cambió el rumbo del encuentro. A los 79 minutos, el árbitro Micke Palomino sancionó penal por una mano de José Ataupillco en el área ayacuchana. Un minuto después, Ceppelini remató al centro y decretó el único gol del partido.

SUBIÓ AL QUINTO LUGAR

Con esta victoria, Alianza Lima suma 8 puntos y se ubica momentáneamente en el quinto puesto del Clausura. Ahora, el cuadro íntimo se enfocará en su duelo internacional de este miércoles ante Universidad Católica de Ecuador por la Copa Sudamericana. Ayacucho FC, que permanece con 4 unidades en el duodécimo lugar, visitará a Melgar en Arequipa en la próxima jornada.