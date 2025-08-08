Universitario vs. Sport Boys: posible oncena crema para duelo por la fecha 5 del Clausura

En el mes de su aniversario por un año más de vida institucional, Universitario recibirá este sábado 9 de agosto a las 6:00 p.m. en el Estadio Monumental a Sport Boys por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Al parecer el entrenador del combinado merengue, Jorge Fossati, no tendría en mente realizar modificaciones en la oncena titular que consiguió el triunfo 2-0 ante Alianza Universidad el último martes en condición de visita.

POSIBLE ALINEACIÓN CREMA

Miguel Vargas, Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, José Carabalí, Andy Polo, José Rivera y Alex Valera, serían los elegidos por el ‘Nono’ para el compromiso ante los rosados.

Cabe mencionar que, de conseguir una victoria, Universitario será el nuevo líder del Clausura de la Liga 1 2025 con 13 puntos, sacándole una ventaja de una unidad a Cusco FC, equipo que descansa esta jornada y tres a Sporting Cristal que recibirá el domingo en el Estadio Alberto Gallardo a Melgar, que estrenará a Juan Reynoso en el comando técnico.