¡Benavente es celeste! Sporting Cristal anuncia fichaje del volante peruano hasta 2026

Al parecer, Sporting Cristal quiere ser el protagonista del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, tras su actuación criticada en el Apertura por los hinchas. La institución celeste anunció la llegada de Cristian Benavente hasta fines del 2026.

"¡Bienvenido al Rímac, Cristian! Nos complace en presentar a Cristian Benavente como nuevo jugador del Club Sporting Cristal hasta diciembre de 2026. ¡A darlo todo por la Celeste!", escribieron en las redes sociales del equipo rímense.

La llegada del popular ‘Chaval’ se suma a las incorporaciones que confirmó el club días atrás. Primero informaron sobre el fichaje del central Miguel Araujo, y en horas de la tarde, del último jueves 7 de agosto, se anunció la llegada de Luis Abram.

SU CUARTO EQUIPO EN EL PERÚ

Tras su arribó a Alianza Lima durante 2022, el mediocampista terminó consagrándose como campeón nacional con la escuadra blanquiazul. Luego de su paso por La Victoria, Cristian Benavente decidió probar suerte en César Vallejo y Sport Boys, sin embargo, no tuvo actuaciones destacadas. ¿Cómo le irá en Sporting Cristal?