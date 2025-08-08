Luis Abram sobre su regreso a Cristal: "Estoy feliz de volver a casa"

El defensa central peruano, Luis Abram, se pronunció tras confirmarse su fichaje por Sporting Cristal, club en el cuál se dio a conocer y al cuál regresa tras haber estado durante siete años y medio jugando en el extranjero.

En conferencia de prensa, el futbolista de 29 años brindó sus primeras declaraciones como nuevo jugador del cuadro cervecero y expresó su felicidad por regresar al Rímac y aseguró que buscará aportar toda su experiencia adquirida jugando a nivel de Selección y en clubs del exterior.

"Estoy feliz de volver a casa, la decisión fue fácil de tomar, siempre me sentí muy cómo en Cristal. Hoy vuelvo con la misma ilusión como si fuese la primera vez pero con más experiencia. Vengo a a portarle al grupo mi granito de arena y, junto con mis compañeros, volver a poner a Cristal donde pertenece que es peleando campeonatos", dijo.

SOBRE MIGUEL ARAUJO

Asimismo, Abram lamentó la lesión que Miguel Araujo sufrió en la muñeca durante el partido ante Alianza Lima y espera por su pronta recuperación para que vuelvan a jugar juntos como en la Blanquirroja.

"Me vuelvo a reencontrar con Miguel, lastimosamente sufrió la lesión, pero espero que pronto pueda estar en las canchas, a demostrado estar en un excelente nivel", sostuvo.