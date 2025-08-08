Perú vs. Colombia: ¿dónde y a qué hora ver los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025?

La Selección Peruana de Vóley disputará este viernes 8 de agosto un decisivo encuentro por los cuartos de final de la Copa Panamericana 2025, enfrentando a Colombia. El compromiso se jugará desde las 9:00 p.m. (hora peruana) en la ciudad de Colima, México, y será transmitido en vivo y gratis a través del canal oficial de YouTube de la Federación Mexicana de Voleibol.

El conjunto nacional, dirigido por Antonio Rizola, avanzó a esta instancia tras culminar en el tercer lugar del grupo A con tres victorias y una derrota. Sus triunfos fueron ante Cuba (3-2), México (3-1) y Costa Rica (3-0), mientras que su única caída fue frente a Puerto Rico (0-3). Este resultado le dio 12 puntos en la tabla, asegurando su presencia en la fase de eliminación directa.

Colombia, el rival de Perú en un duelo que promete intensidad

Por su parte, Colombia llegó a cuartos como segundo del grupo B con tres triunfos y una derrota, quedando solo por detrás de República Dominicana. El plantel cafetero, dirigido por Guilherme Schmitz, cuenta con jugadoras conocidas por la afición peruana, como María Alejandra Marín (Alianza Lima), Laura Grajales (ex Universitario) y Melissa Rangel (Rebaza Acosta). El enfrentamiento se perfila como uno de los más parejos de la jornada. Mientras que en la blanquirroja destacan Esmeralda Sánchez como la mejor defensa del torneo, Sandra Ostos como una de las mejores atacantes y Yadhira Anchante como la mejor armadora.

El ganador de este choque se medirá en semifinales ante Puerto Rico, mientras que el perdedor jugará por el quinto y sexto lugar. Para los aficionados peruanos, será una oportunidad perfecta para alentar a la blanquirroja desde casa, ya que el partido podrá verse sin costo alguno vía streaming en el canal de la Federación Mexicana de Voleibol en YouTube, con señal en directo desde México.