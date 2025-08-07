¡Oficial! Alianza Lima anuncia fichaje de Gianfranco Chávez: “Una nueva historia comienza en La Victoria”

La espera llegó a su fin para los hinchas de Alianza Lima. Por medio de sus redes sociales, el equipo íntimo anunció el fichaje del defensor Gianfranco Chávez, quien llega al club procedente de Sporting Cristal tras varios años en La Florida.

En la publicación de la escuadra blanquiazul, se puede leer que el central de 26 años buscará escribir un nuevo capitulo en su vida deportiva, pero esta vez lejos del Rímac. “Una nueva historia comienza en La Victoria”.

UNA NUEVA INCORPORACIÓN EN ALIANZA

Gianfranco Chávez se suma a los fichajes de Sergio Peña, Alessandro Burlamaqui, Josué Estrada y Gaspar Gentile, quienes ya tuvieron su debut cono la camiseta blanquiazul, por lo que sus actuaciones han sido aplaudidas por los hinchas íntimos.

Cabe mencionar que, Alianza Lima tuvo que desembolsar alrededor de 200 mil dólares para hacerse con los servicios del jugador, quien en las últimas fechas del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 no fue tomado por el entrenador Paulo Autuori. ¿Le irá bien en La Victoria?