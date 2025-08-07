Álvaro Barco descarta llegada de Lapadula a la ‘U’: “No es posible contar con ese jugador”

Ante los rumores que surgieron en las últimas semanas sobre un posible arribo del atacante de la Selección Peruana, Gianluca Lapadula, a Universitario, el gerente deportivo, Álvaro Barco se pronunció sobre el tema durante la presentación de Franco Velazco como administrador del club.
En declaraciones, el exfutbolista descartó de plano que el popular ‘Bambino’ pueda vestirse de crema, debido al alto costo que implicaría contar con sus servicios en la institución. Además, Barco precisó que se tienen otros proyectos con el plantel merengue.
“Definitivamente estamos hablando de cifras imposibles para nuestro medio. No es posible contar con ese jugador. La idea también es que no salgan más futbolistas a préstamo ni tampoco a venta. Eso puede ser discutible porque si mañana viene un club importante, lo trataremos de valorar. Por el momento no creo que salga ninguno", comentó.
NADIE MÁS LLEGARÁ AL CLUB
A pesar de que Universitario se encuentra disputando la Copa Libertadores 2025 y el Torneo Clausura, Álvaro Barco dejó en claro que ningún otro futbolista llegará al club, por lo que, consideran que están suficientemente preparados para enfrentar los torneos que tienen.
"Creemos que ya tenemos el plantel cerrado. Estamos convencidos que nos encontramos bien preparados. Siempre hay chance de incorporar a alguien, pero solo si aparece alguien que esté por encima de lo que tenemos", precisó.