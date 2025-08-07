Guerrero sobre aniversario de la "U": "Desearles lo mejor pero Alianza sigue siendo el más grande"

El delantero de Alianza Lima, Paolo Guerrero, se pronunció sobre las celebraciones por el aniversario del clásico rival, Universitario de Deportes, que este jueves 7 de junio cumple 101 años de vida institucional.

En declaraciones a la prensa, el artillero peruano expresó sus felicitaciones al "compadre" por su aniversario, sin embargo, aseguró que el cuadro blanquiazul sigue siendo el máximo referente del balompié peruano.

"Desearles lo mejor pero Alianza sigue siendo el más grande", señaló Guerrero, quien se ha perdido los últimos tres partidos de Alianza Lima por una lesión al tobillo, la cuál ya ha sido superada.

SOBRE GIANFRANCO CHÁVEZ

Por otra parte, Guerrero respaldó la llegada del defensa central Gianfranco Chávez, quien recientemente se desvinculó de Sporting Cristal: "Tiene buena proyección y creo que hará su aporte", sostuvo.