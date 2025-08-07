De regreso al Rímac: Sporting Cristal anuncia el fichaje de Luis Abram

A través de sus redes sociales, el club Sporting Cristal confirmó el fichaje del defensa central Luis Abram, quien reforzará la zaga celeste para lo que resta del Torneo Clausura, tras la lesión a la muñeca de Miguel Araujo.

"¡Bienvenido de vuelta al Rímac, Luis! Estamos felices de anunciar el retorno de Luis Abram como jugador del Sporting Cristal hasta junio de 2028. ¡Vamos con todo!", publicó el cuadro cervecero en su cuenta oficial de X.

El futbolista de 29 años estará llegando a Lima este jueves en horas de la tarde para firmar su contrato con los rimeneses y ponerse a órdenes del comando técnico liderado por el profesor Paulo Autuori.

HASTA EL 2028

El vínculo contractual entre Abram y el cuadro bajopontino es hasta junio del año 2028. De esta forma, el futbolista regresa a Cristal tras 7 años y medio. Luego de su paso por Vélez Sarsfield (Argentina), Granada (España), Cruz Azul (México) y Atlanta United (Estados Unidos).