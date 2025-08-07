Perú avanza a cuartos en la Copa Panamericana de Vóley 2025

La selección peruana de vóley sigue firme en su camino por consolidarse entre las potencias del continente. En su regreso a la Copa Panamericana de Vóley 2025, el equipo nacional aseguró su pase a los cuartos de final luego de una destacada participación en la fase de grupos, donde se enfrentó a combinados de alto nivel como Cuba, México, Costa Rica y Puerto Rico.

Inicialmente, la presencia del sexteto nacional no estaba contemplada en el torneo. Sin embargo, gracias a gestiones impulsadas por el Instituto Peruano del Deporte (IPD), Perú fue incluido en la competencia tras la sorpresiva baja de Estados Unidos, quedando finalmente ubicado en el grupo A en lugar del B, donde se le había considerado inicialmente.

Grupo A: resultados que clasificaron a Perú

En la fase preliminar, la 'Bicolor' arrancó con un sólido triunfo frente a Cuba, resultado que marcó el tono de su rendimiento. Luego, venció con autoridad a México, país anfitrión del certamen, y a la selección de Costa Rica. En su última presentación del grupo, cayó ante Puerto Rico, pero los tres triunfos anteriores fueron suficientes para clasificar a la siguiente ronda.

Este certamen internacional reúne a diez países, siete de ellos pertenecientes a la confederación Norceca y tres invitados de la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV). En el grupo A participaron Perú, México, Puerto Rico, Cuba y Costa Rica; mientras que el grupo B está integrado por República Dominicana, Colombia, Venezuela, Canadá y Trinidad y Tobago.