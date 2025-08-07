Deportes

Balón de Oro 2025: Estos son todos los nominados al premio más importante del fútbol mundial

El Real Madrid domina la lista de aspirantes con varias figuras, pero la competencia está abierta con presencia de Liverpool, PSG y FC Barcelona.



La prestigiosa gala del Balón de Oro 2025 se alista para coronar a los mejores exponentes del fútbol mundial. La revista France Football ha revelado este 7 de agosto la nómina completa de los nominados y nominadas a las distintas categorías que reconoce anualmente. Entre los favoritos figuran estrellas de clubes europeos como el Real Madrid, FC Barcelona, París Saint Germain, Arsenal y Liverpool. A continuación, el desglose de todos los postulantes al Balón de Oro masculino y femenino, así como a los trofeos Kopa, Yashin, y los reconocimientos a mejor entrenador y mejor equipo del año.

🏆 Balón de Oro masculino 2025

Estos son los 30 futbolistas seleccionados por su rendimiento excepcional durante la temporada:

  • Alexis Mac Allister (Liverpool - Argentina)

  • Lautaro Martínez (Inter Milan - Argentina)

  • Ousmane Dembélé (París Saint Germain - Francia)

  • Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain - Italia)

  • Jude Bellingham (Real Madrid - Inglaterra)

  • Désiré Doué (París Saint Germain - Francia)

  • Denzel Dumfries (Inter Milan - Países Bajos)

  • Serhou Guirassy (Borussia Dortmund - Guinea)

  • Erling Haaland (Manchester City - Noruega)

  • Viktor Gyökeres (Sporting Lisboa y Arsenal - Suecia)

  • Achraf Hakimi (París Saint Germain - Marruecos)

  • Harry Kane (Bayern Münich - Inglaterra)

  • Scott McTominay (Napoli - Escocia)

  • Kylian Mbappé (Real Madrid - Francia)

  • Nuno Mendes (París Saint Germain - Portugal)

  • Joao Neves (París Saint Germain - Portugal)

  • Pedri (FC Barcelona - España)

  • Cole Palmer (Chelsea - Inglaterra)

  • Michael Olisé (Bayern Múnich - Francia)

  • Raphinha (FC Barcelona - Brasil)

  • Declan Rice (Arsenal - Inglaterra)

  • Fabián Ruiz (París Saint Germain - España)

  • Virgil Van Dijk (Liverpool - Países Bajos)

  • Vinicius Jr. (Real Madrid - Brasil)

  • Mohamed Salah (Liverpool - Egipto)

  • Florian Wirtz (Bayer Leverkusen y Liverpool - Alemania)

  • Vitinha (París Saint Germain - Portugal)

  • Lamine Yamal (FC Barcelona - España)

  • Robert Lewandowski (FC Barcelona - Polonia)

  • Khvicha Kvaratskhelia (París Saint Germain - Georgia)

🏅 Balón de Oro femenino 2025

Las 30 mejores jugadoras del planeta, según la selección oficial:

  • Lucy Bronze (Chelsea - Inglaterra)

  • Barbra Banda (Orlando Pride - Zambia)

  • Aitana Bonmatí (FC Barcelona - España)

  • Sandy Baltimore (Chelsea - Francia)

  • Mariona Caldentey (Arsenal - España)

  • Klara Bühl (Bayern Münich - Alemania)

  • Sofía Cantore (Juventus y Washington Spirit - Italia)

  • Steph Catley (Arsenal - Australia)

  • Melchie Dumornay (Olympique Lyon - Haití)

  • Temwa Chawinga (Kansas City Current - Malawi)

  • Emily Fox (Arsenal - Estados Unidos)

  • Cristiana Girelli (Juventus - Italia)

  • Esther González (Gotham FC - España)

  • Caroline Graham Hansen (FC Barcelona - Noruega)

  • Patri Guijarro (FC Barcelona - España)

  • Amanda Gutierres (Palmeiras - Brasil)

  • Hannah Hampton (Chelsea - Inglaterra)

  • Pernile Harder (Bayern Múnich - Dinamarca)

  • Lindsey Heaps (Olympique Lyon - Estados Unidos)

  • Chloe Kelly (Manchester City y Arsenal - Inglaterra)

  • Marta (Orlando Pride - Brasil)

  • Frida Maanum (Arsenal - Noruega)

  • Ewa Pajor (FC Barcelona - Polonia)

  • Clara Mateo (Paris FC - Francia)

  • Alessia Russo (Arsenal - Inglaterra)

  • Claudia Pina (FC Barcelona - España)

  • Alexia Putellas (FC Barcelona - España)

  • Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea - Suecia)

  • Caroline Weir (Real Madrid - Escocia)

  • Leah Williamson (Arsenal - Inglaterra)

🌟 Trofeo Kopa 2025

El galardón al mejor futbolista joven cuenta con una sólida representación del talento emergente global:

  • Lamine Yamal (FC Barcelona - España)

  • Ayyoub Bouaddi (Lille - Francia)

  • Pau Cubarsí (FC Barcelona - España)

  • Désiré Doué (PSG - Francia)

  • Estevão (Palmeiras - Brasil)

  • Dean Huijsen (AFC Bournemouth - Inglaterra / Real Madrid - España)

  • Myles Lewis-Skelly (Arsenal - Inglaterra)

  • Rodrigo Mora (FC Porto - Portugal)

  • Joao Neves (PSG - Francia)

  • Kenan Yildiz (Juventus - Italia)

🧤 Trofeo Yashin 2025

Los mejores arqueros de la temporada compiten por el premio al guardameta del año:

  • Emiliano Martínez (Aston Villa - Inglaterra)

  • Alisson Becker (Liverpool - Inglaterra)

  • Yassine Bounou (Al-Hilal - Arabia Saudita)

  • Lucas Chevalier (Lille - Francia)

  • Thibaut Courtois (Real Madrid - España)

  • Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain - Francia)

  • Jan Oblak (Atlético Madrid - España)

  • David Raya (Arsenal - Inglaterra)

  • Matz Sels (Nottingham Forest - Inglaterra)

  • Yann Sommer (Inter Milan - Italia)

🎯 Entrenador del Año 2025

Cinco técnicos compiten por el reconocimiento al mejor estratega:

  • Antonio Conte (Napoli - Italia)

  • Luis Enrique (París Saint Germain - Francia)

  • Hansi Flick (FC Barcelona - España)

  • Enzo Maresca (Chelsea - Inglaterra)

  • Arne Slot (Liverpool - Inglaterra)

🏟️ Club del Año 2025

Cinco instituciones destacadas por su desempeño colectivo:

  • FC Barcelona (España)

  • Botafogo (Brasil)

  • Liverpool (Inglaterra)

  • París Saint Germain (Francia)

  • Chelsea (Inglaterra)

