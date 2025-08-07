Balón de Oro 2025: Estos son todos los nominados al premio más importante del fútbol mundial

La prestigiosa gala del Balón de Oro 2025 se alista para coronar a los mejores exponentes del fútbol mundial. La revista France Football ha revelado este 7 de agosto la nómina completa de los nominados y nominadas a las distintas categorías que reconoce anualmente. Entre los favoritos figuran estrellas de clubes europeos como el Real Madrid, FC Barcelona, París Saint Germain, Arsenal y Liverpool. A continuación, el desglose de todos los postulantes al Balón de Oro masculino y femenino, así como a los trofeos Kopa, Yashin, y los reconocimientos a mejor entrenador y mejor equipo del año.
🏆 Balón de Oro masculino 2025
Estos son los 30 futbolistas seleccionados por su rendimiento excepcional durante la temporada:
-
Alexis Mac Allister (Liverpool - Argentina)
-
Lautaro Martínez (Inter Milan - Argentina)
-
Ousmane Dembélé (París Saint Germain - Francia)
-
Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain - Italia)
-
Jude Bellingham (Real Madrid - Inglaterra)
-
Désiré Doué (París Saint Germain - Francia)
-
Denzel Dumfries (Inter Milan - Países Bajos)
-
Serhou Guirassy (Borussia Dortmund - Guinea)
-
Erling Haaland (Manchester City - Noruega)
-
Viktor Gyökeres (Sporting Lisboa y Arsenal - Suecia)
-
Achraf Hakimi (París Saint Germain - Marruecos)
-
Harry Kane (Bayern Münich - Inglaterra)
-
Scott McTominay (Napoli - Escocia)
-
Kylian Mbappé (Real Madrid - Francia)
-
Nuno Mendes (París Saint Germain - Portugal)
-
Joao Neves (París Saint Germain - Portugal)
-
Pedri (FC Barcelona - España)
-
Cole Palmer (Chelsea - Inglaterra)
-
Michael Olisé (Bayern Múnich - Francia)
-
Raphinha (FC Barcelona - Brasil)
-
Declan Rice (Arsenal - Inglaterra)
-
Fabián Ruiz (París Saint Germain - España)
-
Virgil Van Dijk (Liverpool - Países Bajos)
-
Vinicius Jr. (Real Madrid - Brasil)
-
Mohamed Salah (Liverpool - Egipto)
-
Florian Wirtz (Bayer Leverkusen y Liverpool - Alemania)
-
Vitinha (París Saint Germain - Portugal)
-
Lamine Yamal (FC Barcelona - España)
-
Robert Lewandowski (FC Barcelona - Polonia)
-
Khvicha Kvaratskhelia (París Saint Germain - Georgia)
🏅 Balón de Oro femenino 2025
Las 30 mejores jugadoras del planeta, según la selección oficial:
-
Lucy Bronze (Chelsea - Inglaterra)
-
Barbra Banda (Orlando Pride - Zambia)
-
Aitana Bonmatí (FC Barcelona - España)
-
Sandy Baltimore (Chelsea - Francia)
-
Mariona Caldentey (Arsenal - España)
-
Klara Bühl (Bayern Münich - Alemania)
-
Sofía Cantore (Juventus y Washington Spirit - Italia)
-
Steph Catley (Arsenal - Australia)
-
Melchie Dumornay (Olympique Lyon - Haití)
-
Temwa Chawinga (Kansas City Current - Malawi)
-
Emily Fox (Arsenal - Estados Unidos)
-
Cristiana Girelli (Juventus - Italia)
-
Esther González (Gotham FC - España)
-
Caroline Graham Hansen (FC Barcelona - Noruega)
-
Patri Guijarro (FC Barcelona - España)
-
Amanda Gutierres (Palmeiras - Brasil)
-
Hannah Hampton (Chelsea - Inglaterra)
-
Pernile Harder (Bayern Múnich - Dinamarca)
-
Lindsey Heaps (Olympique Lyon - Estados Unidos)
-
Chloe Kelly (Manchester City y Arsenal - Inglaterra)
-
Marta (Orlando Pride - Brasil)
-
Frida Maanum (Arsenal - Noruega)
-
Ewa Pajor (FC Barcelona - Polonia)
-
Clara Mateo (Paris FC - Francia)
-
Alessia Russo (Arsenal - Inglaterra)
-
Claudia Pina (FC Barcelona - España)
-
Alexia Putellas (FC Barcelona - España)
-
Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea - Suecia)
-
Caroline Weir (Real Madrid - Escocia)
-
Leah Williamson (Arsenal - Inglaterra)
🌟 Trofeo Kopa 2025
El galardón al mejor futbolista joven cuenta con una sólida representación del talento emergente global:
-
Lamine Yamal (FC Barcelona - España)
-
Ayyoub Bouaddi (Lille - Francia)
-
Pau Cubarsí (FC Barcelona - España)
-
Désiré Doué (PSG - Francia)
-
Estevão (Palmeiras - Brasil)
-
Dean Huijsen (AFC Bournemouth - Inglaterra / Real Madrid - España)
-
Myles Lewis-Skelly (Arsenal - Inglaterra)
-
Rodrigo Mora (FC Porto - Portugal)
-
Joao Neves (PSG - Francia)
-
Kenan Yildiz (Juventus - Italia)
🧤 Trofeo Yashin 2025
Los mejores arqueros de la temporada compiten por el premio al guardameta del año:
-
Emiliano Martínez (Aston Villa - Inglaterra)
-
Alisson Becker (Liverpool - Inglaterra)
-
Yassine Bounou (Al-Hilal - Arabia Saudita)
-
Lucas Chevalier (Lille - Francia)
-
Thibaut Courtois (Real Madrid - España)
-
Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain - Francia)
-
Jan Oblak (Atlético Madrid - España)
-
David Raya (Arsenal - Inglaterra)
-
Matz Sels (Nottingham Forest - Inglaterra)
-
Yann Sommer (Inter Milan - Italia)
🎯 Entrenador del Año 2025
Cinco técnicos compiten por el reconocimiento al mejor estratega:
-
Antonio Conte (Napoli - Italia)
-
Luis Enrique (París Saint Germain - Francia)
-
Hansi Flick (FC Barcelona - España)
-
Enzo Maresca (Chelsea - Inglaterra)
-
Arne Slot (Liverpool - Inglaterra)
🏟️ Club del Año 2025
Cinco instituciones destacadas por su desempeño colectivo:
-
FC Barcelona (España)
-
Botafogo (Brasil)
-
Liverpool (Inglaterra)
-
París Saint Germain (Francia)
-
Chelsea (Inglaterra)