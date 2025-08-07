A falta del anuncio oficial: Gianfranco Chávez firmó con Alianza Lima hasta 2027

Según información difundida por RPP, la operación entre Alianza y Sporting Cristal se cerró por un monto de 200 mil dólares.

Alianza Lima concretó un nuevo refuerzo para la segunda parte de la temporada 2025. Se trata del defensor central Gianfranco Chávez, quien firmó contrato con el club blanquiazul por dos años y medio, hasta fines de 2027. El futbolista dejó Sporting Cristal, donde fue capitán, para sumarse al equipo dirigido por Néstor Gorosito.

La operación entre Alianza y Sporting Cristal se cerró por un monto de 200 mil dólares, suma con la que el cuadro victoriano adquirió el total de los derechos del zaguero. Chávez ya no pertenecía al primer equipo celeste y su pase quedó encaminado rápidamente a Matute, donde ya ha sido presentado internamente.

Con más de 200 partidos disputados en Sporting Cristal, Gianfranco Chávez llega a La Victoria con la misión de fortalecer la zaga defensiva conformada actualmente por Carlos Zambrano y Renzo Garcés. En esta temporada 2025, el central participó en 18 encuentros entre Liga 1 y Copa Libertadores, siendo titular en la mayoría de ellos.

REFUERZAN LA ZAGA

Además de pelear el título del torneo local, Chávez también será inscrito para disputar los octavos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que Alianza Lima enfrentará a Universidad Católica de Ecuador. Con este fichaje, los íntimos apuntan a dar un salto de calidad en la fase decisiva del año.