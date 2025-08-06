¿Vuelve al Rímac?: Luis Abram tendría todo arreglado con Sporting Cristal

El defensa central peruano, Luis Abram, tendría todo arreglado para volver a jugar por Sporting Cristal, tras su paso por la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, donde defendió los colores del Atlanta United.

Según informó el periodista deportivo César Luis Merlo, el conjunto cervecero y el futbolista de 29 años llegaron a un acuerdo que sería anunciado oficialmente en el transcurso de los siguientes días.

"Luis Abram vuelve a Sporting Cristal. Tras finalizar su contrato con Atlanta United, firmará en los próximos días un vínculo a largo plazo con uno de los grandes de Perú", se lee en el tuit publicado por el periodista.

¿EL REEMPLAZO DE ARAUJO?

Recordemos que los bajopontinos habían fichado al también defensor peruano, Miguel Araujo, sin embargo, el futbolista sufrió una lesión a la muñeca el último martes ante Alianza Lima y deberá ser operado, perdiéndose los próximos partidos por Liga 1.