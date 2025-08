¿Te acuerdas de la mítica TLC Match? WWE SummerSlam la revive en su 25° aniversario

El 27 de agosto de 2000, WWE SummerSlam presentó un combate que marcaría un antes y un después en la historia de los combates en la compañía. Por primera vez, se llevó a cabo un TLC Match (Tables, Ladders, and Chairs) entre tres de los equipos más populares de la época: The Hardy Boyz, The Dudley Boyz y Edge con Christian.

Este combate revolucionó el mundo de la lucha libre, con sus escenas de caos y violencia controlada, que redefinirían las luchas en WWE para siempre. 25 años después, WWE regresa a esta fórmula con una nueva TLC Match, ahora con seis equipos compitiendo por los campeonatos en parejas de WWE.

El origen del TLC Match y su impacto en WWE

En el SummerSlam de 2000, WWE vio nacer la primera TLC Match, una idea revolucionaria del comisionado de entonces, Mick Foley. Los tres equipos participantes, The Hardy Boyz, The Dudley Boyz y Edge con Christian, ya eran conocidos por su estilo violento y por hacer uso de mesas, sillas y escaleras como parte de su repertorio.

La interacción de estos tres elementos en un solo combate fue la fórmula perfecta para crear una lucha inolvidable. El TLC Match ofreció un espectáculo único que mantuvo a los fans al borde de sus asientos, sin dejar de lado la innovación dentro del ring.

El legado de la primera TLC Match y su evolución

El combate no solo fue un éxito instantáneo, sino que dio paso a una de las mejores rivalidades de la historia de WWE. Edge y Christian retuvieron sus campeonatos en parejas de WWE, pero el impacto de esa lucha fue mucho más allá.

WWE decidió repetir el combate al año siguiente en WrestleMania, en lo que muchos consideran una de las mejores ediciones de la historia de la empresa. La famosa “super spear” de Edge a Jeff Hardy sigue siendo uno de los momentos más icónicos de la lucha libre. La TLC Match se consolidó como uno de los formatos más emocionantes y esperados de WWE.

El regreso de la TLC Match en SummerSlam 2025

Este 2025, WWE celebrará el 25° aniversario de la primera TLC Match en SummerSlam, pero esta vez con una nueva edición que promete ser aún más espectacular. Seis equipos competirán por los campeonatos en parejas de WWE en lo que se espera sea un combate histórico.

Equipos como The Wyatt Sicks (Joe Gacy y Dexter Lumis), The Street Profits (Montez Ford y Angelo Dawkins), DIY (Johnny Gargano & Tommaso Ciampa), Motor City Machine Guns (Alex Shelley y Chris Sabin), Andrade y Rey Fenix, y Fraxiom (Nathan Frazer y Axiom) tendrán la oportunidad de robarse el show y ofrecer a los fans una lucha llena de momentos impresionantes.

La división en parejas de WWE, en su mejor momento

La división en parejas de WWE ha alcanzado un nivel impresionante en los últimos meses, especialmente en SmackDown, que ha ofrecido combates de altísimo nivel. Aunque algunos equipos como Los Garza y Pretty Deadly no participarán en la TLC Match, su influencia en la división de parejas sigue siendo fuerte. El regreso de la TLC Match con estos seis equipos promete llevar la rivalidad a un nuevo nivel y dejar una marca en la historia de WWE, al igual que lo hizo el primer TLC hace 25 años.