Ricardo Gareca sobre posibilidad de dirigir nuevamente la bicolor: Yo no descartaría nada

En reciente entrevista con RPP, el técnico argentino Ricardo Gareca indicó que siempre viene al Perú por temas personales y que no descartaría la posibilidad de nuevamente dirigir a la escuadra blanquirroja.

"Habitualmente, yo vengo acá por cuestiones personales. A lo largo de siete años y medio nos encantó el país y tuve la posibilidad de invertir. Entonces, yo siempre tengo motivos de venir", indicó el estratega.

ÓSCAR IBÁÑEZ

"Todo lo que sea Perú yo no descartaría nada. Es un país que yo quiero, es un país que me ha tratado bien en todo aspecto (….) Es un país donde hemos vivido momentos muy fuertes. Yo no descarto nada", agregó.

Sobre el actual técnico de la bicolor, Óscar Ibáñez, dijo tiene capacidad para dirigir. "Es un entendido y no solo conoce el fútbol peruano, los jugadores. Me pone contento que esté al frente de la Selección", finalizó.